На месте происшествия были правоохранители.

На улице Зеленой в Львове молодожены на Opel совершили ДТП и сбежали с места аварии на регистрацию брака.

Как рассказал радиоведущий Тарас Гаврик в Facebook пара (украинка и поляк) на Opel пыталась обогнать BMW, которая ехала впереди, но не получилось – произошло столкновение. Парень и девушка выбежали из машины и побежали на регистрацию брака.

"Оставили документы водителю BMW, закрыли авто, оставив посреди дороги, и побежали ЗАГС расписываться. Занавес. Здоровья молодым! Горько!", – написал Гаврик.

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На фото можно увидеть, что на месте происшествия были сотрудники полиции.

Брак в Украине – актуальная статистика

Как сообщал Минюст, за первые полгода 2022 в Украине зарегистрировано рекордное количество браков – 103 903. Это на 21% больше, чем в прошлом году, и абсолютный рекорд за последние 7 лет. При этом количество зарегистрированных разводов снизилось почти вдвое.

По количеству бракосочетаний, как и разводов, лидирует прифронтовая Днепропетровская область. За полгода здесь зарегистрировано 13 025 семей и 943 развода.

Многие пары решили пожениться в День защитников и защитниц Украины. 14 октября по всей стране было зарегистрировано более 1300 пар и лидером вновь стала Днепропетровская область (147 браков за день).

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