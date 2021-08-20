Эвакуации посетителей не происходит и в помещение можно свободно зайти.

В пятницу вечером, 20 августа, в торговом центре "Дрим Таун" на столичной Оболони начало сильно вонять горелым.

На место прибыли три пожарных автомобиля и одна "скорая". Пожарные ищут источник возгорания, сообщает ТСН.

Отмечается, что в магазинах на втором этаже ТРЦ выключен свет. Однако, эвакуации посетителей не происходит и в помещение можно свободно зайти. Пострадавших нет.

Напомним, сегодня в Броварах под Киевом вспыхнул масштабный пожар в жилом доме. Огонь охватил всю крышу многоэтажки и несколько квартир.

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Автор: Александр Топчий