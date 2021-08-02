Во время движения в такси между водителем и пассажиром возник конфликт, впоследствии оппоненты продолжили выяснять отношения на улице, в результате чего пассажир получил травмы бедра и живота.

Полицейские задержали таксиста по подозрению в ножевом ранении пассажира в центре Киева.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции в городе Киеве.

Отмечается, что в ночь на 1 августа в столичную полицию на спецлинию "102" от женщины поступило сообщение о том, что на улице Парковая дорога ее знакомый получил ножевое ранение.

Правоохранители опросили заявительницу и свидетелей происшествия и установили, что во время движения в такси между водителем и пассажиром возник конфликт. В результате мужчина попросил остановить машину, чтобы отказаться от услуги. Однако инцидент не был исчерпан и после того, как пассажир вместе с женщиной и товарищем покинули салон.

Ссора переросла в потасовку, во время которой один из участников получил ножевое ранение бедра и живота, рассказали в полиции.

"Сразу после совершенного водитель такси сел в авто и уехал в неизвестном направлении. Однако полицейские его разыскали и задержали, а также провели неотложный обыск в салоне иномарки и изъяли оттуда сложенный нож со следами бурого цвета, который направили на экспертизу. 35-летнего гражданина другого государства задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Следователи сообщили задержанному в течение нескольких часов мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

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Автор: Таня Поляковская