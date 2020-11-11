На перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Владимирской в Киеве легковое авто влетело в машину скорой помощи, пострадали пять человек.
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Инцидент произошел в ночь на 11 ноября. Видео с места событий обнародовала в Facebook Патрульная полиция Украины.
Отмечается, что водитель скорой с включенными проблесковыми маячками, пытался быстрее проехать перекресток, где только что загорелся запрещающий сигнал светофора. В то же время водитель Porsche быстро начал движение на зеленый.
Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
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