Патрульные догнали и задержали водителя, который пытался скрыться после ДТП на Северном мосту.

В Киеве на Северном мосту оборвалась контактная сеть троллейбуса, провода упали на дорогу. Водитель автомобиля Toyota не заметил препятствие и наехал на них. В результате ДТП автомобиль перевернулся на бок.

Видео инцидента опубликовала патрульная полиция Киева в Facebook.

После ДТП водитель Toyota пытался скрыться с места происшествия, но патрульные, прибывшие на место, догнали его.

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Инспекторы заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

«Зато пытался переложить вину на свою жену и утверждал, что это она находилась за рулем», - рассказали в полиции.

На водителя патрульные составили протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без наличия соответствующих документов) КУоАП.

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Автор: Денис Прядко