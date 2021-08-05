Сотрудники "Киевавтодормоста" выясняют причины обрушения части бетона с моста.

На столичных Осокорках обвалилась часть путепровода. Бетон покрошился и оказался прямо на проезжей части, в направлении Южного моста.

Видео с места происшествия обнародовано в Telegram-канале Kievmap. На нем можно видеть, что движение под мостом перекрывать не стали. В комментариях пользователи утверждают, что обвал произошел еще в вчера, 4 августа. В то же время - шутят, что очередной столичный мост "устал".

Как сообщает "Сегодня"в КК "Киевавтодор" журналистам сообщили, что на месте работают коммунальщики. Сотрудники "Киевавтодормоста" выясняют причины обрушения части бетона с моста.

Проблемы с мостом на Осокорках возникали и раньше. В 2019 году там осыпались куски штукатурки и попали на автомобиль.

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Мэр Киева Виталий Кличко возложил ответственность за это на тогдашнего директора коммунального предприятия "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея и уволил его.

Также Кличко поручил Департаменту транспорта КГГА обследовать все искусственные сооружения в столице и оперативно предоставить информацию о самых проблемных мостах из тех, где сейчас не происходят ремонтные работы.

Автор: Дмитрий Захаров