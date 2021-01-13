На бульваре Дружбы Народов в Киеве патрульные оказали помощь мужчине, который попытался покончить с собой, выбросившись из окна пятого этажа.
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Как сообщается в Facebook Патрульной полиции Киева вчера ночью на линию 102 поступил звонок от обеспокоенного мужчины, который сообщил, что его сын серьезно настроен уйти из жизни.
Патрульные Денис Гуменюк и Ирина Мостепан уже через несколько минут прибыли в квартиру сына заявителя. Инспекторы стучали в дверь, но ответа не получили. Учитывая обстоятельства вызова и вероятность угрозы для жизни человека, патрульные решили зайти в квартиру. Дверь была не заперта.
Как выяснили правоохранители, мужчина выпал из окна. Ирина и Денис обнаружили, что мужчина хоть и получил травмы, но жив и находится в сознании. До приезда медиков инспекторы оказывали ему домедицинскую помощь и поддерживали разговорами. На место вызвали отца, который срочно выехал в Киев. Примечательно, что мужчина находился в неадекватном состоянии.
"Вы ангелы, да? Как вас зовут?... Я каюсь!",- заявил пострадавший инспекторам.
Гражданин рассказал патрульным, что выпрыгнул с пятого этажа из-за проблем в личной жизни и других проблем. Сколько времени он беспомощно пролежал до того, как патрульные нашли его, вспомнить не смог.
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