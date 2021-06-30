Раненого забрали в больницу.

В Киеве мужчина ранил ножом работника скорой медицинской помощи. Пострадавшего госпитализировали с ранением живота.

Об этом в среду, 30 июня, рассказали в отделе коммуникации полиции Киева.

Все случилось в квартире на улице Генерала Жмаченко в Днепровском районе. По словам следователей, там между матерью и пьяным сыном возник конфликт, женщина вызвала "скорую".

Когда медики приехали, сын подошел к одному из них, ударил ножом в живот и убежал.

"Пострадавшему медики оказали неотложную помощь и госпитализировали в больницу. Работники сектора криминальной полиции задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Задержанным оказался 47-летний ранее не судимый киевлянин", - рассказали в полиции.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщили о подозрении, а суд взял его под стражу без права внесения залога.

Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

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Автор: Катерина Комолова