В Киеве мужчина ранил ножом работника скорой медицинской помощи. Пострадавшего госпитализировали с ранением живота.
Об этом в среду, 30 июня, рассказали в отделе коммуникации полиции Киева.
Все случилось в квартире на улице Генерала Жмаченко в Днепровском районе. По словам следователей, там между матерью и пьяным сыном возник конфликт, женщина вызвала "скорую".
Когда медики приехали, сын подошел к одному из них, ударил ножом в живот и убежал.
"Пострадавшему медики оказали неотложную помощь и госпитализировали в больницу. Работники сектора криминальной полиции задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Задержанным оказался 47-летний ранее не судимый киевлянин", - рассказали в полиции.
Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщили о подозрении, а суд взял его под стражу без права внесения залога.
Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.
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