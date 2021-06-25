В центре Днепра мужчина с ножом напал на свою сожительницу и ее маленькую дочь.
Об этом пишет ТСН.
Инцидент произошел 24 июня. В магазине на Европейской площади между мужчиной и 28-летней женщиной возник конфликт.
Во время ссоры мужчина ранил ножом висок женщины и запястье руки ребенка 2020 года рождения.
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"По факту происшествия внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 ("Умышленное легкое телесное повреждение") УК Украины", - сообщили в полиции.
В сети опубликовали видео инцидента. На нем видно, как медики помогают женщине с окровавленным виском.
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