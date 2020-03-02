На Николаевщине несовершеннолетнего парня подозревают в изнасиловании 8-летнего мальчика

В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.

На Николаевщине в г. Южноукраинск 14-летнего подростка подозревают в изнасиловании мальчика.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Николаевской области.

Как отмечается, 29 февраля вечером полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины 14-летнего подростка по подозрению в изнасиловании восьмилетнего мальчика. Потерпевший рассказал полицейским, что незнакомый парень отвел его в безлюдное место и, угрожая избить, изнасиловал.

1 марта при процессуальном руководстве прокуратуры следователи Южноукраинского отделения полиции объявили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 УКУ «Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет», что наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

В ближайшее время суд выберет подозреваемому меру пресечения. Продолжается расследование.