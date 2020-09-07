За содеянное злоумышленнику грозит до восьми лет тюремного заключения.

В Киеве задержали мужчину, который нанес девушке несколько ударов ножом после отказа провести ее домой.

Читайте такжеВ Киеве таксист напал на пассажирка, видео нападения обсуждают в сети Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, от врачей поступило сообщение о том, что с бульвара Кольцова госпитализированы в медучреждение 26-летнюю девушку с проникающим ножевым ранением грудной клетки и живота.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции, сотрудники уголовного розыска и патрульные полицейские. Прибыв по адресу, правоохранители провели ряд необходимых первоочередных следственных действий, установили свидетелей происшествия и изъяли нож, который направили на экспертизу», - говорится в сообщении.

Как рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев, придя в себя, потерпевшая предоставила полицейским подробное описание нападавшего и рассказала, что, когда возвращалась домой, к ней подбежал незнакомый мужчина и предложил провести ее. Получив отказ, злоумышленник возмутился и достал из кармана нож, которым нанес девушке несколько ударов в грудь и живот.

Отрабатывая собранную информацию, правоохранители установили местонахождение нападавшего и задержали его.

Им оказался ранее не судимый местный житель 1972 года рождения.

Следователи начали уголовное производство и сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Во время досудебного расследования мужчина будет находиться под стражей без права внесения залога.

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Автор: Инна Андалицкая