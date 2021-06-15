40-летняя женщина благополучно родила девочку

Беременная женщина из села Софиевка Николаевской области родила под стенами херсонского ТРЦ. В таких экстремальных условиях на свет появилась здоровая девочка.

Об этом сообщает местное издание kherson.net.

Беременная женщина 14 июня почувствовала боль в животе, но не обратила на это особого внимания, потому что до родов была еще неделя, но спустя время боль усиливалась. Будущие родители приняли решение ехать на своей машине в херсонскую больницу, потому что врачи Николаева не внушали им доверия.

В дороге у 40-летней женщины начались роды, поэтому супруг вызвал скорую, врачи которой по прибытию приняли ребенка прямо в машине. Так, среди ночи под стенами ТРЦ "Фабрика" родилась девочка. Мать и ребенка медики доставили в больницу.

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По словам заведующей отделением патологии беременных городской клинической больницы имени Лучанского Людмилы Имшеницкой, ребенок родился с весом 2,3 килограмма без каких-либо проблем со здоровьем.

"Я как раз дежурила той ночью, и принимала ребенка. Девочка, которую к нам привезли, была весом в 2,3 килограмма, и осмотр не выявил у нее никаких симптомов заболеваний – младенца лишь требовалось согреть. Однако у ее матери роды на тот момент не закончились, - в матке еще оставалась плацента. Ее благополучно извлекли. Теперь оснований волноваться за дальнейшую судьбу женщины уже нет", - отметила врач.

Как ранее сообщал УНИАН, на Ривненщине 12 июня после часа ночи медики скорой принимали роды в лесу. В условиях местного бездорожья водитель, который вез роженицу в больницу, заблудился. В довольно непривычных условиях пришлось принимать роды медикам Заричненской подстанции экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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Автор: Анастасия Горбачева