У женщины уже есть четверо детей в возрасте от 18 до 3 лет.

В городе Гайсин Винницкой области в роддом обратилась женщина, которая полтора месяца назад бросила в нем своего младенца.

В настоящее время женщина по имени Ольга, хочет вернуть ребенка, которого родила 17 апреля, сообщает портал 33-й канал.

"Сколько живу и работаю, но такого еще не видела. Тем апрельским утром в родильное прибежала женщина и стала кричать, что рожает. Она очень быстро родила дочь. Ей положили малыша на грудь, дождались, чтобы отошло место. Роженица предоставила о себе в устной форме информацию. Потом попросилась в душ и исчезла", — рассказывает начальница отдела ювенальной превенции Гайсинского районного управления Нацполиции Наталья Гудыма.

Девочку назвали Надежда. Она оказалась полностью здоровой ‒ и с весом 3,5 кг. Впоследствии ребенка перевели в специализированное учреждение. Но вдруг через полтора месяца ребенка решила забрать ее мать.

Читайте такжеВ Ужгороде 20-летняя женщина родила четверню (фото)По данным полиции, матери Надежды 40 лет, она имеет четверых детей в возрасте от 18 до 3 лет. Все дети от мужа. Во время разговора женщина утверждала, что живет в Тульчине, но специалисты службы проверили базу, и оказалось, что роженица сказала неправду.

Согласно закону, женщина имеет право забрать своего ребенка, если докажет, что настоящая мама и заботится о ребенке. В противном случае, ребенка заберут, а ее лишат родительских прав.

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Автор: Ирина Погорелая