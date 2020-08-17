В Харькове псевдополицейских во главе с криминальным авторитетом вымогали деньги у наркозависимых

До момента получения денег злоумышленники удерживали своих жертв в гаражном помещении.

В Харькове разоблачена группа псевдополицейских во главе с криминальным авторитетом по кличке «Борода», которая вымогала деньги у наркозависимых.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Правоохранителями установлено, что в Харькове криминальный авторитет координировал преступную деятельность группы лиц, которые требовали денежные средства у наркозависимых граждан.

«Обладая информацией о месте нахождения так называемых «закладок», члены группы рассредоточивались на прилегающей территории и организовывали засаду. Когда покупатель наркотиков получал «закладку», на него нападали, подавляли сопротивление физической силой и, представившись сотрудниками полиции, требовали денежные средства за непривлечение к уголовной ответственности», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что поскольку потерпевшие не имели при себе необходимой суммы средств, они обращались к своим близким родственникам. До момента получения денег злоумышленники удерживали своих жертв в гаражном помещении.

По данным прокуратуры, одной из своих жертв члены группы назначали цену в 5 тыс. долл. за освобождение.

«Поскольку пострадавший таких денег не имел, его родственники встретились с доверенным лицом криминального авторитета по кличке «Борода», которое предложило предоставить 100 тыс. грн в обмен на передачу в собственность квартиры. Когда же мать пострадавшего отказалась от этого «соглашения», ей предложили заем на указанную сумму. Пострадавшего отпустили на свободу только после подписания указанного договора», - говорится в сообщении.

В ходе проведенных обысков изъяты электрошокеры, наркотические средства, мобильные телефоны, компьютеры и видеорегистраторы. По адресу проживания криминального авторитета также изъяты наркотические средства, холодное и огнестрельное оружие, крупная сумма наличных в разной валюте.

В настоящее время криминальный авторитет задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по факту удерживания человека, совершенного с целью эксплуатации, с использованием принуждения, материальной или иной зависимости потерпевшего, его уязвимого состояния (ч. 1 ст. 149 УК Украины).

Пяти членам организованной группы сообщено о подозрении по факту требования передачи чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим и разглашения сведений, которые потерпевший желает сохранить в тайне, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 189 УК Украины).

Кроме того, внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 309 УК Украины (незаконное хранение наркотических средств).

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Автор: Светлана Макринская