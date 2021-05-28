Силовики провели антитеррористические учения в подземке и разыграли ситуацию с терактом.

Служба безопасности Украины провела в столице плановые антитеррористические учения на станциях метрополитена.

Как сообщил пресс-центр СБУ, по легенде, условные террористы устроили взрыв на платформе станции метрополитена и захватили «заложников» в вагоне метро.

Тренировки проходили в условиях, максимально приближенных к реальным.

Сначала привлеченные к учениям силы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Киевской аварийно-спасательной службы потушили пожар и эвакуировали «пострадавших» от взрыва.

Затем работники коммунального некоммерческого предприятия «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Киевской городской госадминистрации и Общества Красного Креста Украины помогли «пострадавшим».

Во время силовой фазы тренировок спецназовцы Центра специальных операций «Альфа» СБУ освободили «заложников» из вагона метро и задержали «террористов».

«Основная цель учений – совершенствование навыков переговорного процесса, задержание преступников, ликвидация последствий чрезвычайной ситуации и эвакуация пострадавших в экстремальных условиях», – отметил один из руководителей Координационной группы Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области Евгений Айдемский.

В тренировках участвовали подразделения СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти, общества Красного Креста Украины.

Минирование метро в Киеве

По информации СБУ, с начала года на спецлинию 102 в столице поступило пять ложных сообщений о минировании Киевского метрополитена.

Зарегистрировано 15 уголовных производств по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности), в частности относительно фактов, которые были в 2020 году.

Сейчас в шести уголовных процессах злоумышленникам сообщено о подозрении, обвинительные акты направлены в суд.

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Автор: Наталья Ничишина