В Днепре женщина провалилась в канал Гнилокиш вместе с маленьким ребёнком.

Об этом пишет Информатор.

Женщина попыталась переехать высокий бордюр, но ей это не удалось. Тогда она развернула коляску, сделала шаг назад и упала в воду.

Она провалилась в зацветший канал по шею. Это увидел проезжающий мимо водитель маршрутки. Мужчина бросился в воду и вытащил коляску.

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В пресс-службе городского совета журналистам рассказали, что вскоре обезопасят этот участок.

Там должны установить постоянный металлический забор. Неподалеку должен появиться пешеходный переход.

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Автор: Людмила Жерновская