Женщина призвала туристов не рыть ямы на берегу моря и не прятать там медуз.

В Кирилловке туристка провалилась на пляже в яму с медузами. Подобные "братские могилы" им устраивают отдыхающие.

Своей историей Людмила Новицкая поделилась в группе "любимая Кирилловка" на Facebook.

Женщина подчеркнула, что понимает наличие проблемы с медузами-корнеротами, но призвала людей не рыть ямы на берегу моря.

"Пожалуйста, не устраивайте "братские могилы" и не присыпайте сверху песочком. Вчера взрослый человек провалился по пояс, а завтра, не дай Бог, ребенок! Поверьте, смешного мало", – подчеркнула Новицкая.

Туристка отметила, что самостоятельно не смогла выбраться из ловушки, поэтому ей помогли четыре человека. Если бы туда упал ребенок, ситуация могла бы закончиться хуже.

"Поверьте, вчера когда я по пояс вошла в яму с медузами и четыре мужчины меня вытаскивали - было не до смеха!"- отметила она.

Медуза-корнерот вырастает до 60 сантиметров в диаметре. После контакта с животным на теле человека возникают ожоги и болевые ощущения. Пораженное место следует промыть водой и не касаться глаз и губ руками со слизью медузы.

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Нашествие медуз в Украине:

На пляжах Азовского моря настоящее нашествие медуз. Отдыхающие на курортах в Мелитопольском районе жалуются, что вода стала напоминать кисель, и к ней невозможно подойти.

Специалисты Института рыбного хозяйства и экологии моря объяснили такой рост числа медуз. Эксперты связывают этот процесс в Азовском море с увеличением их численности в Черном море.

Еще один важный фактор-постепенное приближение солености обоих морей, в частности, из-за изменений в водном балансе Азовского бассейна. К тому же достаточно теплые зимы способствуют успешной зимовке теплолюбивых медуз, и массовое присутствие планктона здесь - еще один аппетитный аргумент для их миграции.

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Автор: Денис Прядко