В момент взрыва мужчина был в авто сам / фото Обозреватель
29 августа около 10:30 в Днепре в районе продуктового рынка возле школы №99 в автомобиле ВАЗ взорвалась граната, пострадал мужчина.
Об этом сообщает "Обозреватель" и публикует снимки с места происшествия.
Читайте такжеВ Черниговской области произошел взрыв в общежитии военных: есть погибший (фото)
Отмечается, что в момент взрыва мужчина сидел на переднем пассажирском сидении, в авто больше никого не было.
По предварительной информации СМИ, пострадавший попытался выпрыгнуть из авто. В результате взрыва ему оторвало обе руки. Мужчина госпитализирован.
Автомобиль осмотрели взрывотехники, в бардачке они обнаружили чеку от гранаты.
Вас также могут заинтересовать другие новости происшествий:
- В Харькове возле многоэтажки нашли коробку с корпусом ручной гранаты (фото)
- В Одесской области у местного жителя изъяли арсенал оружия и боеприпасов (фото)
- В Одессе мужчина пришел в суд с муляжом боевой гранаты (фото)
- В Днепре в результате конфликта со стрельбой ранен мужчина
- На Донетчине в руках мужчины взорвалась граната, он погиб (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram