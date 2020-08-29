От сильного взрыва в легковушке вылетели стекла.

29 августа около 10:30 в Днепре в районе продуктового рынка возле школы №99 в автомобиле ВАЗ взорвалась граната, пострадал мужчина.

Об этом сообщает "Обозреватель" и публикует снимки с места происшествия.

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Отмечается, что в момент взрыва мужчина сидел на переднем пассажирском сидении, в авто больше никого не было.

По предварительной информации СМИ, пострадавший попытался выпрыгнуть из авто. В результате взрыва ему оторвало обе руки. Мужчина госпитализирован.

Автомобиль осмотрели взрывотехники, в бардачке они обнаружили чеку от гранаты.

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Автор: УНИАН