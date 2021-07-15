По предварительным данным, воры подсели за соседний столик, а когда мужчина потерял бдительность – украли у него сумку.

В среду, 14 июля, в центре Киева у посетителя ресторана украли 30 тысяч долларов.

Об этом сообщили источники "Страны" в МВД.

Инцидент произошел в заведении Eshak, расположенном на улице Большая Васильковская в Печерском районе столицы. Около 17:00 в ресторане ужинал 29-летний парень, у которого при себе было 30 тысяч долларов.

По предварительным данным, воры подсели за соседний столик, а когда мужчина потерял бдительность – украли у него сумку.

Когда парень заметил кражу, воры уже вышли из ресторана.

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Полиция начала расследование по ч.5 ст.185 УК Украины - "Кража в особо крупных размерах". По камерам наблюдения пытаются разыскать воров.

За совершение этого преступления предусмотрена уголовная ответственность - до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Автор: Денис Прядко