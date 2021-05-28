Следователи также изучают незаконное отчуждение остальных государственных земель общей площадью 8,4 тыс. га, стоимость которых составляет более 230 млн грн.

Государственное бюро расследований разоблачило экс-чиновников Госгеокадастра и должностных лиц государственных предприятий Национальной академии аграрных наук Украины в присвоении земель НААН общей площадью более 76 га, которые не подлежат приватизации.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

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«Как установили следователи ГБР, группа лиц в сговоре с должностными лицами Госгеокадастра разработали преступную схему завладения землями НААН общей площадью более 76 га, которые не подлежат приватизации. Это нанесло государству ущерб более 2 млн грн», – говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что следствие получило исчерпывающие доказательства для сообщения о подозрениях в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, трем должностным лицам.

В частности, о подозрении сообщено бывшему первому заместителю начальника управления Госгеокадастра в Одесской области; экс-заместителю начальника управления Госгеокадастра в Одесской области; директору общества с ограниченной ответственностью.

«Следствие продолжается. Отрабатывается незаконное отчуждение остальных земель государственной собственности общей площадью 8,4 тыс. га, стоимость которых составляет более 230 млн грн», – сообщили в ГБР.

Скандал со взяткой

В мае правоохранители взяли под залог руководителя Национальной академии аграрных наук по делу о взятке в размере 4 млн грн

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Автор: Анна Нагорная