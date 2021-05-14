К моменту его задержания на площади собрались десятки свидетелей.

В центре Днепра на Европейской площади сегодня задержали пьяного мужчину, который в неадекватном состоянии бросался на прохожих.

Об этом сообщает "Информатор".

Задержание проводили примерно в 19:40. Перед этим мужчина, будучи нетрезвым, отметился агрессивным поведением по отношению к другим людям. На момент задержания на нем были только шорты.

Примечательно, что в момент задержания посмотреть на это собрались десятки свидетелей. Подробности инцидента устанавливаются.

Внимание! Видео не для слабонервных.

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Автор: Юрий Годован