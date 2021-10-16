Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

На Авдеевском коксохимическом заводе случился пожар.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, возгорание перегретого кокса на конвейерной ленте на площади 350 кв. м возникло сегодня утром.

Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар, привлекались 48 человек и 12 единиц техники.

Жертв и пострадавших нет.

Как писал УНИАН, 5 октября в городе Измаил Одесской области спасатели ликвидировали пожар на буксире, пришвартованном на судоремонтном заводе.

Тогда же произошел паровой взрыв на сахарном заводе в поселке Гребинки Киевской области. Известно, что среди пострадавших было пять человек, двое из которых госпитализировали в столичную больницу.

А в июле на предприятии "Ривнеазот" произошла разгерметизация емкости с азотной кислотой. В результате чрезвычайной ситуации произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.

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Автор: Анна Нагорная