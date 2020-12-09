В Тернопольской области упал самолет / фото tp.npu.gov.ua

Вблизи села Золотая Слобода Козовского района Тернопольской области в результате падения биплана погиб человек.

Читайте такжеВ Киевской области разбился самолет (фото)Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области,

информация об инциденте поступила в полицию сегодня около 17 часов от очевидцев происшествия.

«В поле вблизи села Золотая Слобода местные жители увидели, как упал самолет. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили самолет с разбитой кабиной и оторванным мотором, а вблизи тело мужчины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители продолжают работать на месте происшествия, проводятся первоочередные следственные действия.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская