Смертность от болезни, которую могла подцепить молодая девушка, достигает 70%.

В Кировоградской области украинка съела рыбу и "загремела" в больницу. У 22 - летней жительницы города Знаменка подозрение на редкую и опасную болезнь - ботулизм.

О зафиксированном случае подозрения на ботулизм сообщила пресс-служба Кировоградского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины.

Так, 1 сентября Центр получил экстренное сообщение о том, что у 22-летней девушки зарегистрировали подозрение на ботулизм. Жительница Кропивницкого района находится в инфекционном отделении КНП "Знаменской городской больницы". Смертность от болезни, которую могла подцепить молодая девушка, достигает 70%.

Известно, что сейчас состояние украинки оценивается как легкое. Сама девушка считает, что она могла подхватить ботулизм из-за еды. Она ела копченую и вяленую рыбу, которая была приобретена в местном магазине.

Пациентка сдала кровь, которую уже отправили в лабораторию. Эксперты должны установить, есть ли у девушки ботулизм.

Специалисты Центра предупреждают украинцев о том, что Ботулотоксин в 375 тысяч раз сильнее яда гремучей змеи. Именно поэтому стоит помнить об опасности.

Читайте такжеНа Ривненщине мужчина облил бензином и поджег собственного племянника (фото, видео)Эксперты советуют избегать потребления вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы. Кроме этого, опасная болезнь может скрываться в мясных и грибных консервах и консервах домашнего производства. Перед употреблением таких продуктов нужно обязательно убедиться в безопасности пищи.

Консервы, рыба и грибы должны правильно храниться и транспортироваться, именно поэтому важно избегать сомнительных продавцов и товаров без надлежащих этикеток.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Волыни женщина подхватила редкую и опасную инфекцию после укуса слепня.

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Автор: Полина Кузенко