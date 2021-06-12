В Испании разгорелись масштабные протесты из-за убийства 6-летней девочки Оливии. Ее тело нашли на дне моря в мешке.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Сообщается, что на улицы разных городов вышли тысячи людей.
"Скандировали за защиту детей и женщин от насилия",– говорится в сюжете.
Читайте такжеВ Техасе неизвестный расстрелял людей в развлекательном центре: много раненых (видео)Известно, что 6-летнюю Оливию вместе с ее сестрой, годовалой Анной еще в конце апреля похитил у матери собственный отец. Супруги разведены, и как заявила женщина, он угрожал, что детей она никогда не увидит.
Два дня назад 6-летнюю Оливию нашли мертвой на побережье на глубине тысячи метров.
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