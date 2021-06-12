На улицы разных городов вышли тысячи людей.

В Испании разгорелись масштабные протесты из-за убийства 6-летней девочки Оливии. Ее тело нашли на дне моря в мешке.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что на улицы разных городов вышли тысячи людей.

"Скандировали за защиту детей и женщин от насилия",– говорится в сюжете.

Читайте такжеВ Техасе неизвестный расстрелял людей в развлекательном центре: много раненых (видео)Известно, что 6-летнюю Оливию вместе с ее сестрой, годовалой Анной еще в конце апреля похитил у матери собственный отец. Супруги разведены, и как заявила женщина, он угрожал, что детей она никогда не увидит.

Два дня назад 6-летнюю Оливию нашли мертвой на побережье на глубине тысячи метров.

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Автор: Катерина Шварц