В Харькове правоохранители задержали местного жителя, изъяв в его доме 80 кг каннабиса.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Досудебным расследованием установлено, что житель Харькова хранил наркотические средства на территории собственного дома, расположенного в Холодногорском районе города.
Отмечается, что 29 января в ходе проведенного обыска обнаружено и изъято более 80 кг каннабиса, а также принадлежности для изготовления, фасовки и последующего сбыта наркотических средств.
Указанного мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении по факту незаконного хранения с целью сбыта особо опасных наркотических средств (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
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