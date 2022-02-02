Стало известно о еще одном загадочном инциденте, который случился в другой воинской части.

На фоне кровавой бойни в Днепре появилась информация о загадочной смерти еще одного нацгвардейца из Кривого Рога. 20-летний парень, которому до ротации оставалось всего несколько дней, выпустил себе в голову автоматную очередь.

Об этом сообщает ТСН.

Летом 2021 года военнослужащий совершил самоубийство, а перед этим он намекнул своему отца на проблемы в армии. 20-летний Анатолий Зозуля служил в части 3011. До ротации ему оставалось всего несколько дней.

Отец погибшего рассказал ТСН, что его сын пошел на срочную службу в октябре 2020 года, а через несколько месяцев он перешел на контракт. Сначала парень служил в воинской части в Кривом Роге, а затем его перевели в населенный пункт Благодатное Волновахского района Донецкой области. Там ему поручили охранять контрольно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы.

О смерти сына отец и мать узнали 31 июля. Солдат был в наряде, а потом он погиб. Родителям сообщили, что парень совершил самоубийство, а именно стрелял себе в голову.

"Он получил сквозное огнестрельное пулевое ранение головы. Так написано в заключении. Это даже страшно читать. Выстрел произвел из автомата АК-47. Выпустил очередь из трех патронов", — рассказал ТСН отец погибшего солдата.

Мужчина не верит, что у его сына были мотивы для самоубийства. Парень не имел вредных привычек, занимался спортом. Кроме этого, у него не было девушки, а это исключает вероятность того, что солдат мог себя убить из-за романтических отношений. В армии парня любили, он не имел нареканий.

По словам отца, солдат был мечтой любого командира. Он и его жена не могут понять, зачем парень пошел на самоубийство.

"Он собирался отправиться в отпуск — до ротации оставалось несколько дней. Нам еще не вернули его мобильный телефон. Говорят, что отдадут, когда закончится следствие, а следователь уволился", - подчеркнул отец.

Читайте такжеИскалечили сотни жизней: командиров воинской части в Днепре уличили в жутких преступленияхМужчина отметил, что его сын погиб почти сразу после того, как он поговорил с ним по телефону. Во время разговора парень обмолвился, что в воинской части происходит что-то странное, однако ничего конкретного не сказал.

"Я ему сказал, что если захочет рассказать, сможет это сделать дома, а если не захочет, то и не надо. После этого 29 и 30 числа на связь он уже не выходил. Мои сообщения в мессенджере читал, но не отвечал на них. А 31 июля мне позвонили и сказали, что он застрелился", - добавил мужчина.

Отец солдата жалуется, что сослуживцы его сына не хотят с ним общаться. Кроме этого, на прощании с солдатом военные вели себя довольно странно. На похороны парня из воинской части прислали автобус с солдатами и командиром. Все они почему-то были не в форме, а в "гражданке".

Семья солдата, который якобы выпустил себе в голову автоматную очередь, обратился к адвокату Сергею Дорошу. Он пытается выяснить все обстоятельства смерти парня.

"В официальных документах везде написано, что он совершил самоубийство. Но смысла лишать себя жизни у него не было. Отец купил ему квартиру, имел обеспеченное светлое будущее. Служебная, медицинская и психологические характеристики были положительные. Следователь, который вел это дело, уволился. Он подал документы, чтобы провести посмертную психиатрическую экспертизу. Но ее все еще не провели и когда она состоится — неизвестно", — рассказал ТСН адвокат семьи.

Читайте такжеПытки, травля и унижения: экс-военная рассказала о службе в части стрелка РябчукаТолько сейчас в этом запутанном деле назначили нового следователя, однако она еще не изучила материалы по этому инциденту. Адвокат говорит, что он не планирует просто так отказываться от этой истории, он будет и дальше искать правду.

Ранее УНИАН уже сообщал, что нацгвардеец Рябчук, устроивший кровавую бойню в Днепре, в деталях рассказал как расстрелял товарищей по службе.

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