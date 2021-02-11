Водитель несколько раз выходил из маршрутки, чтобы разобраться с неадекватом.

В Киеве водителю маршрутки пришлось разбираться с пьяным и невменяемым пассажиром, который хотел бесплатно проехать.

Видео очевидца инцидента опубликовал Telegram-канал dtp.kiev.ua.

«В Киеве в маршрутке 316 у метро Левобережная один из мужчин отказался платить за проезд, водитель незамедлительно отдал ему фидбэк: развёрнутую обратную связь», - говорится в сообщении.

На записи видно, что водитель несколько раз выходил из маршрутки, чтобы разобраться с неадекватом. «Еще раз зайдешь – монтировкой отх**ячу», - говорит водитель.

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Автор: УНИАН