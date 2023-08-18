Согласно постановлению суда, мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена до 9 сентября.

Печерский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения судье Алексею Тандыру. Он подозревается в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которой погиб 23-летний нацгвардеец.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, согласно постановлению суда, мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена до 9 сентября 2023 года.

В настоящее время, в соответствии с требованиями ст. 290 Уголовно-процессуального кодекса Украины, стороне защиты открыты материалы досудебного расследования для ознакомления.

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Смертельное ДТП с участием судьи Тандыра - что известно

Как сообщал УНИАН, 9 августа Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу на ранее избранную главе Макаровского районного суда Киевской области Алексею Тандыру меру пресечения - содержание под стражей. Суд отклонил апелляцию, оставив предыдущее решение в силе: виновник ДТП будет находиться под стражей до 26 августа.

Согласно материалам дела, 25 мая 2023 года судья, находясь за рулем автомобиля, совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины. В результате ДТП нацгвардеец погиб на месте.

По данным следствия, во время ДТП судья находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту судье сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины.

Тандыр отказался от проведения освидетельствования на состояние опьянения в учреждении здравоохранения. Суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и предоставил разрешение на принудительное отобрание биологических образцов у судьи. Также стало известно, что Тандыр пытался подменить материал для экспертизы и вместо мочи сдал слюну и воду.

Адвокаты судьи заявили, что нет экспертизы крови Тандыра, и что на момент ДТП он не находился в состоянии алкогольного опьянения.

3 августа Государственное бюро расследований сообщило, что состояние опьянения судьи Тандыра во время совершения ДТП подтверждено рядом экспертиз. Всего следствие получило 18 экспертных заключений по делу.

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