Мужчина будет находиться под стражей как минимум до 3 апреля.

В Тернополе арестован местный житель, который подозревается в стрельбе по детям возле школы 21 января.

Читайте такжеВо Львовской области за смерть школьника осудили работников электросети (видео)Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.

«Во время чрезвычайного происшествия на детской площадке было трое детей - потерпевший со своей сестрой и еще один малолетний, который также получил ранение щеки от неизвестного металлического предмета», - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря проведенным мероприятиям и собранным доказательствам специалисты смогли установить примерную траекторию движения пули и окно, из которого, вероятно, стреляли.

«После собранных доказательств прокуратура приняла решение объявить подозрение тернополянину и избрать меру пресечения. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с использованием оружия) и ч. 1 ст. 121 (умышленное причинение тяжких телесных повреждений) УК», - рассказали в полиции.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

В полиции добавили, что сразу после объявления решения подозреваемого в зале суда взяли под стражу. В следственном изоляторе он будет находиться до 3 апреля.

Обстрел детей в Тернополе: что известно

21 января в Тернополе многочисленные ранения получил 11-летний мальчик, который катался на санках возле школы № 26.

Сразу после инцидента мальчика госпитализировали в областную детскую больницу с многочисленными ожогами. Изначально правоохранители рассматривали версию о том, что в ребенка бросили петарду.

Однако медики диагностировали у пациента множественные ранения по всему телу, вероятно, вызванные огнестрельным оружием. Во время операции из ран ребенка медики изъяли более 30 инородных тел, похожих на дробинки, которые травмировали и внутренние органы. Поскольку пострадавший нуждался в серьезном хирургическом вмешательстве, его доставили в столичную больницу " Охматдет".

Впоследствии в квартире одного из местных жителей было обнаружено гладкоствольное ружье, из которого, вероятно, ранили ребенка.

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Автор: Светлана Макринская