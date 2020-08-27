В полиции отметили, что погибших нет, однако есть раненые. Их количество сейчас выясняют.

Вблизи города Люботин на трассе Киев-Харьков неизвестные обстреляли автобус с людьми, есть раненые.

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Об этом "Громадському"сообщила пресс-секретарь полиции Харьковщины Елена Баранник.

По ее словам, погибших нет, однако есть раненые. Их количество сейчас выясняют.

"Пока не могу сказать, стреляли ли в автобус, или люди вышли и это произошло на улице. Местная полиция уже на месте, выясняют детали», - добавила она.

Первым об обстреле сообщил народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива. Он написал, что автобус расстреляли представители полка «Азов» и «Национального корпуса».

Конфликт между организацией Кивы и Нацкорпусом в Киеве

Во вторник, 25 августа, в центре Киева на бульваре Дружбы Народов между представителями «Национального корпуса» и представителями организации народного депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ильи Кивы «Патриоты – за жизнь» произошла стычка со стрельбой.

Кива заявил, что активисты "Нацкорпуса" и ветераны полка "Азов" совершили "подлое нападение" на членов его организации "с целью убить, запугать, заткнуть и остановить".

В то же время представители «Нацкорпуса» заявили, что это представители «силового отряда» нардепа с оружием напали на их активистов.

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Автор: Андрей Василюк