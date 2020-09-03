Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство против эксперта СБУ, который пьяным в кафе выстрелами из пистолета ранил мужчину.

Как сообщает пресс-служба ГБР, инцидент произошел в Харьковской области.

По предварительной информации, 2 сентября около 4 часов утра старший консультант-эксперт СБУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения в кафе, совершил три выстрела из пистолета "ПМ-Т" для отстрела резиновых пуль, в результате чего 30-летний гражданин получил несколько пулевых ранений.

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Персонал заведения нажал на тревожную кнопку и вызвал полицию, которая после выезда на вызов по подследственности передала дело ГБР. Тяжесть телесных повреждений потерпевшего устанавливается.

При проведении осмотра места происшествия в помещении развлекательного заведения был изъят пистолет "ПМ-Т", два магазина, 13 патронов с резиновыми пулями и три гильзы от патрона.

Предварительная квалификация преступления - хулиганство, совершенное с применением оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Автор: Дмитрий Хилюк