Злоумышленники работали преимущественно на РФ и Индию - именно туда была таргетирована их рекламная кампания. Задокументированы факты получения предоплаты от «клиентов» на тысячи долларов.

Сотрудники СБУ разоблачили мошенников, которые «продавали» поддельную вакцину против коронавируса производства компании Pfizer.

Как сообщается на сайте СБУ, сотрудники спецслужбы установили, что в состав группировки входили граждане Украины, РФ, Нигерии и Сьерра-Леоне.

В Интернете они разместили рекламу о функционировании предприятий, зарегистрированных на территории Украины, которые якобы имеют возможность поставлять вакцину от Pfizer.

Чтобы убедить клиентов в наличии вакцины, члены преступной группы предоставляли потенциальным покупателям поддельные гарантийные письма от украинских банков. Среди прочего, там были указаны расчетные счета для перевода средств, открытые на граждан Украины. Стоимость одной фейковой «вакцины» составляла 250 долларов.

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СБУ установила, что злоумышленники работали, в первую очередь, на РФ и Индию - именно туда была таргетирована их рекламная кампания. Задокументированы факты получения предоплаты от «клиентов» на тысячи долларов США.

СБУ в сотрудничестве с Минздравом Украины в конце апреля разоблачила злоумышленников и перекрыла канал незаконной продажи поддельной вакцины в другие страны.

«Таким образом СБУ не дала злоумышленникам дискредитировать Украину в глазах американской компании Pfizer. В соответствии с политикой американской компании «Пфайзер Продактс Инк», поставки вакцины против COVID-19 осуществляются исключительно по контрактам, заключенным между компаниями группы Pfizer и государством», - пояснили в ведомстве.

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Автор: Денис Прядко