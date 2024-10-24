Прокуроры по умолчанию имеют бронь от мобилизации, поэтому с войной этот скандал на самом деле никак не связан.

Десятки украинских прокуроров, вероятно, оформили себе фальшивую инвалидность. Но делали они это не ради избежания мобилизации, которой они и так не подлежат. На самом деле все дело в деньгах, рассказал в интервью hromadske бывший заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша.

"Прокуроры хотят иметь, кроме заработной платы, еще и дополнительные деньги, а оформление инвалидности - действенный способ их получить. Потому что пенсия по инвалидности является довольно значительной выплатой", - рассказал он.

Эксперт отметил, что по закону прокуроры имеют право на солидную пенсию "по выслуге лет". Но она доступна только тем, кто работал в прокуратуре не менее 25 лет, из них 15 лет - на прокурорских должностях.

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"Мошенники не хотят ждать так долго. И нашли лазейку в нашем законодательстве. А лазейка такова: прокурорам, которые признаны лицами с инвалидностью первой или второй группы, назначают пенсию по инвалидности в размере 60% их заработной платы (и далее - внимание!) при наличии стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет. Понимаете - всего 10 вместо 25! И ты имеешь те же деньги, как после четверти века тяжелой службы", - пояснил Голомша.

Кроме чисто меркантильных причин есть и более практические. По словам эксперта, закон запрещает переводить чиновника на службу в другой регион без его согласия, если он имеет определенную группу инвалидности.

Фальшивые инвалиды в прокуратуре

Как писал УНИАН, в Черкасской области 60 прокуроров органов прокуратуры (27% от общего количества) имеют статус лица с инвалидностью. 59 из них получили этот статус еще до полномасштабного вторжения РФ. В Хмельницкой области такой статус имеет 61 прокурор или 29,8% от общего количества. 50 получили группы инвалидности до большой войны.

На фоне этого скандала президент Зеленский издал указ о реформировании системы оформления инвалидности. В частности в ближайшее время будет ликвидирована вся структура медицинских комиссий, которые выдавали липовые документы об инвалидности.

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