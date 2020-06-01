Отстраненный из-за перестрелки в Броварах глава полиции Винниччины назначен на новую должность

Он будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-Центрального округа, заявляет председатель Нацполиции.

Отстраненный начальник Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрий Педос назначен на должность советника председателя Нацполиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил журналистам в Виннице, где представлял нового руководителя полиции Винницкой области.

"Генерал Педос назначен советником председателя Национальной полиции и будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-Центрального округа", - сказал Клименко.

Читайте такжеПолиция определила участников и заказчиков перестрелки в БроварахНа вопрос о других руководителях полиции Винницкой области, которых отстранили после перестрелки в Броварах, он ответил: "Служебное расследование продолжается. Роль каждого будет оценена".

Клименко пообещал, что соответствующая информация будет сообщена.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Броварах Киевской области произошел конфликт со стрельбой с участием около 100 человек, связанный с распределением междугородних пассажирских перевозок.

Возбуждены уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что после перестрелки в Броварах будут сделаны кадровые выводы относительно полиции Винницкой области, поскольку в конфликте принимало участие большое количество людей с охотничьим оружием из этого региона.

Руководство Национальной полиции отстранило Педоса от исполнения обязанностей, его заместитель - начальник криминальной полиции области и руководитель оперативной службы уволен с должности.

Сегодня, 1 июня, Клименко представил нового начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области Ивана Ищенко, который сменил на этом посту Педоса.

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