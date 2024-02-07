Пострадавший отметил, что в результате взрыва оказался под одеялом.

Российские оккупанты 7 февраля нанесли новый удар по Киеву. В результате вражеской атаки в 18-этажный жилой дом попали обломки ракеты, что вызвало разрушения и пожар.

Житель пострадавшего дома в комментарии NV рассказал, что во время атаки его накрыло одеялом, а жена оказалась под завалами.

"Слышим – летит... телевизор смотрели, что передают. Я почувствовал, что ничего не вижу, накрыло меня одеялом. А ногу придавило", - вспоминает мужчина.

Он отметил, что с трудом смог выбраться из квартиры, а вот его жене повезло меньше – женщину придавило плитой. Кроме того, дочь киевлянина забрала скорая, а с другими родственниками он не может связаться.

Ракетный удар по Киеву 7 февраля - главные новости

Россия нанесла массированный смешанный удар по Украине. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ПВО сбила 44 вражеские цели, из них 29 ракет и 15 БПЛА. Всего оккупанты применили 64 средства воздушного нападения.

В КГВА сообщили о падение обломков ракет в Голосеевском, Днепровском и Деснянском районах, в результате чего горела многоэтажка, авто, СТО, а также перебиты линии электроснабжения.

Позже министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о четверых погибших в столице. При этом из многоэтажкви в Голосеевском районе эвакуировали 60 жителей.

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