В результате атаки со стороны РФ в Киеве много пострадавших, а в Николаеве есть жертва.

Российские оккупанты запустили ракеты по Украине, первая группа крылатых ракет была замечена в Сумской области. Воздушная тревога в Украине рано утром была во всех областях.

Ракеты направлялись в сторону Полтавской области, об этом сообщили Воздушные Силы вооруженных сил Украины. "Харьков - в укрытие!", - отмечалось в сообщении. Потом стало известно, что скорости цели есть в направлении Павлограда. В Воздушных силах добавили, что Харькову угрожает вражеская баллистика. Потом в ВСУ призвали спрятаться в укрытие жителей Полтавы. После этого сообщили, что на Киев с востока летят ракеты.

Кроме того, россияне атакую дронами типа "Шахед" Николаевскую область. По предварительным сведениям враг запускал, в частности, ракеты Х-22.

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В Харькове, Киеве и Николаеве раздавались взрывы, есть информация о "прилетах". В Николаеве есть жертва. В Киеве повреждена многоэтажка, загорелось здание станции техосмотра. Столичные власти сообщили, что в результате вражеской атаки есть шестеро пострадавших.

Ракетный удар по Украине 7 февраля - что надо знать

9.13. В большинстве областей нашего государства уже нет воздушной тревоги.

8.53. По сведениям столичных властей, в Голосеевском районе экстренные службы тушат возгорание на нескольких этажах 18-этажного и ликвидируют пожар в здании станции техосмотра. В Днепровском районе обломки повредили высоковольтные линии.

Известно о шести пострадавших в Киеве в результате атаки россиян - из Голосеевского района госпитализированы три человека, а еще трое пострадали в Днепровском районе, из них двое - госпитализированы.

8.44. Уже трое госпитализированных в Голосеевском районе столицы Украины. Медики работают возле дома, где произошло возгорание в результате атаки со стороны РФ.

8.37. Одну пострадавшую госпитализировали медики из многоэтажки в Голосеевском районе Киева, где произошло возгорание в результате вражеского удара.

8.24. В столичном Голосеевском районе горят машины и помещения СТО. Все службы на месте.

8.18. В Голосеевском районе Киева, предварительно, возгорание в многоквартирном доме. Пожарно-спасательное подразделение направляется на место. А в Днепровском районе столицы пока двое пострадавших. Обоим медики оказали помощь на месте.

8.14. Мужчина, которого госпитализировали в Николаеве после вражеского обстрела, умер в реанимации. У него были тяжелые травмы - минно-взрывная и черепно-мозговая.

8.04. В Днепровском районе Киева одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.

8.01. Мэр Киева Виталий Клико сообщил, что в результате вражеской атаки обломками ракеты в столице повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу сейчас без электроэнергии.

8.00. Группа ракет с юга на столицу Украины по руслу Днепра.

7.55. Группа ракет изменила курс, движется на Киев. Остальные группы продолжают движение юго-западным курсом.

7.46. Скоростная ракета на Киев.

7.42. Зафиксированы повторные пуски вражеских ракет.

7.40. Ракеты в Черкасской области курсом на Киев. Несколько групп ракет на Сумщине юго-западным курсом. Ракета на столицу Украины с юга.

7.38. Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что есть поврежденные жилые дома, около 20 из них - без крыш. Кроме того, повреждены газовые и водопроводные сети, один человек был госпитализирован.

7.38. Несколько групп ракет заходят в Сумскую область из Курской области.

7.32. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в Дрогобыче раздавались взрывы.

7.20. Крылатые ракеты маневрируют на перекрестке, Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областей.

7.13. Крылатая ракета движется в направлении Львова.

7.09. Жителей Самбора призвали уйти в укрытие.

7.03. Несколько крылатых ракет продолжали двигаться в направлении Киева, также маневрировали на Львовщине и Хмельнитчине.

7.00.Взрывы в Киеве. Работала противовоздушная оборона.

6.56. Угроза для Винницкой области сохраняется. Ракеты южнее Винницы кусом на запад. Кроме того, крылатая ракета во Львовской области.

6.55. Вероятны повторные пуски с Ту-95 из Каспийского моря.

6.54. Мощные взрывы под Киевом.

6.47. Харьков сейчас бомбят. Мэр Игорь Терехов написал, что есть информация о попадании в нежилой объект.

6.46. Пусти Х-22, угроза для Харьковской области.

6.45. Ракета движется в направлении Днепропетровской области.

6.44. Крылатые ракеты маневрируют в Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях.

6.39. Ракеты в Харьковской области.

6.38. Крылатые ракеты облетают Винницу и движутся в направлении Хмельницкой области.

6.35. Ракета в Черниговской области курсом на юго-запад.

6.30. Крылатые ракеты в небе над Винницкой областью, южнее города Винница.

6.25. По предварительным сведениям, в Кировоградской области летит ракета Х-101/Х-555 противника.

6.23. Крылатая ракета в Кировоградской области, курс - на запад.

6.22. Несколько групп ракет на юге Киевской области, курсом на Винницкую. Группа ракет в Кировоградской области двигались на северо-запад. Также была ракета на Сумщине курсом на Черниговщину.

6.16. Новая группа ракет на Сумщине, летят курсом на Полтавщину.

5.47. В сети сообщили о пуске вражеских ракет Х-22 в сторону Херсонской/Николаевской областей.

5.35. Известный блогер Николаевский Ванек в Telegram написал, что подтвердились пуски врагом ракет из самолетов ТУ-95МС.

Продолжается российско-украинская война - новости, которые стоит знать

Россияне уже не раз массированно атаковали нашу землю различными ракетами. По состоянию на 7 февраля украинские воины уже уничтожили 1 849 крылатых ракет противника.

6 февраля начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк предупредила, что российские захватчики проверяют готовность системы противовоздушной обороны Украины, готовясь к нанесению массированного ракетного удара по нашей стране.

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