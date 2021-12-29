Известный украинский автогонщик и волонтер Алексей Мочанов поскандалил с водителем на дороге в Киеве.
Запись конфликта опубликовал Telegram-канал "Киев оперативный".
Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 28 декабря, на улице Большой Васильковской.
"Автор видео говорит, что Алексей подрезал его на дороге. К счастью, автор успел среагировать и остановиться. Через некоторое время Мочанов догнал его и начал выкрикивать разные непристойности, а затем ударил в стекло и уехал", – говорится в подписи к видео.
Читайте такжеМочанов появился на связи и пообещал рассказать, что с ним случилосьНа записи видно, что перед тем, как уехать, Мочанов показал оппоненту средний палец.
На своей странице в Facebook, автогонщик заявил, что он перемещался в пробке, хотел перестроиться в другой ряд для совершения маневра вправо, но заметил, что по полосе для общественного транспорта "несется" авто, водитель которого затормозил и стал его оскорблять:
"На предложение припарковаться и повторить мне этот комментарий доматюкался и начал "исполнять"…".
Ранее сообщалось, как в Киеве конфликт на дороге закончился стрельбой и ДТП.