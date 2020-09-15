Возгорание произошло в кабинете финансового директора.

В Малиновском районе Одессы горел завод по производству пельменей.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, 14 сентября в 22:34 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании на территории завода - ООО «Левада», расположенном по ул. Средней, 36.

Как выяснилось, произошло возгорание в помещении кабинета финансового директора предприятия – на 2-м этаже двухэтажного административно-производственного здания.

Пожарные локализовали возгорание в 23:06 и ликвидировали в 23:13 на общей площади 30 кв. м.

В результате пожара огнем уничтожены отделка потолка, повреждены потолочные перекрытия, кровля, имущество и оргтехника в кабинете. Предполагаемая причина возгорания - занесение источника зажигания извне неизвестным лицом. Погибших и пострадавших нет. Ущерб устанавливается.

От ГСЧС привлекались 13 единиц техники и 40 человек личного состава.

Справка УНИАН. Предприятие «Левада» производит различные пельмени (более 20 наименований). Продукция выходит под одноименной торговой маркой.

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Автор: Лариса Козовая