Пожары на Луганщине: ГСЧС сообщила об отсутствии угрозы населенным пунктам

В настоящее время от ГСЧС работают над ликвидацией пожара 113 единиц техники и более 500 спасателей.

Председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин заявил, что в Новоайдарском районе Луганской области на данный момент в связи с лесными пожарами угрозы населенным пунктам нет.

Об этом он заявил во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром внутренних дел Арсеном Аваковым, сообщили в Департаменте коммуникации МВД.

«Как только мы получили информацию о возникновении лесного пожара, сразу на место были сосредоточены все необходимые силы и средства Луганского гарнизона. В связи с сильным шквальным ветром пожар начал распространяться хаотично и в непрогнозируемых направлениях. Так, огонь перекинулся на населенный пункт (Смоляниново - УНИАН)», - заявил он.

По словам председателя ГСЧС, после оценки ситуации дополнительно была привлечена пожарная техника из других регионов. «Сейчас только от ГСЧС работают 113 единиц техники и более 500 спасателей. Также работают подразделения полиции, Национальной гвардии и инженерная техника ВСУ, которая осуществляет прорезку минерализованных полос. В настоящее время угрозы населенным пунктам нет, работает пожарная авиация», - отметил Чечеткин.

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Как сообщал УНИАН, 6 июля возле с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га, из них верховой 20 га. 7 июля пожар был локализован. В связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (38 градусов) пожар распространился на с. Смоляниново Новоайдарского района.

Силами ГСЧС эвакуированы из жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива «Волчье озеро» 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены.

Сегодня, 8 июля, по состоянию на 9:00 на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля утром заявил о пяти жертвах лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области.

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