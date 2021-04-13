В районе ЧП образовались гигантские пробки. Полицейские перекрыли улицу – по Среднефонтанской автомобили не пропускали, направляя транспорт через Фонтан.

Сегодня в Приморском районе Одессы спасатели ликвидировали пожар в 25-этажном жилом комплексе «Апельсин».

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, 13 апреля в 07:11 в службу спасения поступила информация о возгорании офиса на 24-м этаже многоэтажного жилого дома по адресу ул. Среднефонтанская, 35.

Как выяснилось, произошло возгорание офисного помещения на 24-м этаже 25-этажного жилого дома. Подразделения работали по повышенному номеру вызова «Пожар 1 Бис».

Спасатели ликвидировали пожар в 08:07 на площади 60 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Из строения по лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 55 человек.

От ГСЧС привлекались 13 единиц техники и 50 человек личного состава.

Читайте такжеВ Одессе при взрыве газа в квартире разрушен жилой дом, есть пострадавшие

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, из-за пожара в ЖК «Апельсин» на дорогах в районе ЧП образовались гигантские заторы. Полицейские перекрыли улицу – по Среднефонтанской автомобили не пропускали, направляя транспорт через район Фонтана.

«Огромные заторы... Пока пожарные разматывали рукава, полицейские пробежали по всем этажам и эвакуировали всех людей по лестнице», - сообщают очевидцы.

Люди утверждают, что на всех этажах высотного здания много дыма и очень тяжело дышать. Кроме того, как отмечают местные жители, на лестнице в гидрантах якобы не было воды, что осложнило работу пожарным.

Вас так же могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая