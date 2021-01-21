Именно сегодня в доме должны были ремонтировать газовое оборудование, и задымление произошло в районе газового счетчика.

В владелицы сгоревшего в Харькове доме престарелых выявили еще одно незаконное аналогичное заведение.

Об этом заявил начальник Национальной полиции Игорь Клименко на внеочередном заседании правительства, сообщает пресс-служба НПУ.

«Установили владельца дома и проверяем его причастность к переоборудованию других его зданий - в заведения аналогичного типа. Сейчас уже установили один такой дом престарелых, где находятся 24 человека. Он также работает без разрешительных документов», - отметил Клименко.

Относительно здания, где сегодня произошла трагедия, он сообщил, что, по предварительной информации, именно сегодня здесь должны были ремонтировать газовое оборудование.

«Задымление было именно в районе газового счетчика. Сейчас полицейские опросили трех сиделок этого дома и управляющего. Также допрашиваем соарендателя дома, которую прооперировали. У ее палаты дежурит полиция», - рассказал Клименко.

По его словам, по показаниям свидетелей, во время пожара в доме находились 28 пожилых людей и 4 человека обслуживающего персонала.

Министр внутренних дел Арсен Аваков также обратился к правительству с просьбой проверить, есть ли эти дома на планах города Харькова.

«Мы предлагаем комплексно подойти, и, кроме разрешительных документов, проверить, отражены ли указанные дома престарелых на карте города Харьков», - отметил Аваков.

Пожар в доме престарелых в Харькове: что известно

21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек, госпитализированы 5. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами. По факту пожара открыто производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Также ГБР начало уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками ГСЧС во время проверок и других методов контроля состояния противопожарной безопасности в доме.

Кабинет министров создал правительственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по расследованию причин пожара. Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, полицейские решают вопрос о задержании владелицы дома.

Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, полицейские решают вопрос о задержании хозяйки дома, в котором произошел пожар.

Директор департамента соцзащиты Харьковской ОГА Юрий Шпарага сообщил, что указанный дом нелегальный.

По его информации, в нем проживали 33 человека, 15 из них погибли, 11 сейчас размещены в медицинских учреждениях Харькова. «Сейчас медицинская помощь оказывается 11 лицам. Все они в случае необходимости будут размещены в интернатных заведениях. Интернатные заведения готовы принять тех, кто нуждается в помощи», - добавил Шпарага.

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Автор: Инна Андалицкая