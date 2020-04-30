Вблизи военного арсенала в Балаклее произошел еще один пожар: в Генштабе раскрыли детали

В Генштабе отмечают, что пожарная безопасность вокруг указанного арсенала, с учетом засушливых погодных условий, находится на постоянном контроле местных органов самоуправления, аварийно-спасательных и правоохранительных органов.

В Харьковской области вблизи города Балаклея произошел пожар, огонь распространялся на расстоянии около 6 км от военного арсенала.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на странице в Facebook, в настоящее время пожар ликвидирован.

«Сегодня, 30 апреля, недалеко от арсенала хранения боезапаса Вооруженных сил Украины, вблизи города Балаклея Харьковской области, возник степной пожар. Огонь распространялся на расстоянии около 6 км от арсенала», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе оперативных действий местного подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям пожар был локализован и ликвидирован.

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В Генштабе указывают, что пожарная безопасность вокруг указанного арсенала, с учетом засушливых погодных условий, находится на постоянном контроле местных органов самоуправления, аварийно-спасательных и правоохранительных органов.

Также отмечается, что руководством воинской части А1352 предприняты необходимые меры по предотвращению и недопущению возникновения пожаров в зоне ответственности. Штатные пожарно-спасательные подразделения и подразделения охраны и обороны воинской части поддерживают постоянную боевую готовность.

Вчера, 29 апреля, сообщалось о еще одном пожаре неподалеку от этого арсенала.

Справка УНИАН. 23 марта 2017 года на военном арсенале близ Балаклеи Харьковской области произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов. Взрывами были повреждены десятки зданий. Одна жительница Балаклеи во время взрывов погибла в результате падения конструкций дома. Правоохранители квалифицировали произошедшее на арсенале как диверсию.