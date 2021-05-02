В полиции рассказали подробности инцидента.

В Киевской области задержали 23-летнего парня, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

Читайте такжеПод Киевом внук изнасиловал 91-летнюю бабушку (фото)Об этом сообщает Белоцерковское районное управление полиции в Facebook.

О факте изнасилования в полицию сообщила сама 15-летняя потерпевшая.

Отмечается, что 1 мая подростки отдыхали и употребляли алкогольные напитки в беседке у озера. Через некоторое время к ним присоединились еще двое «наглядно знакомых» мужчин. Когда стемнело, один из них предложил потерпевшей отойти и поговорить.

«Когда молодые люди оказались на некотором расстоянии от беседки, он воспользовался беспомощным состоянием девушки, повалил потерпевшую на землю и изнасиловал ее», - говорится в сообщении.

Парня задержали. Сейчас решается вопрос об уведомлении подозрения задержанному. Меру пресечения ему выберет суд.

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Автор: Катерина Шварц