На Киевщине воспитанник бойцовского клуба избил полицейских (фото)

По данному факту возбуждено уголовное производство.

В Киевской области по факту избиения полицейских молодым человеком открыто уголовное производство.

Как говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины, происшествие произошло сегодня ночью около 1:00.

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Работники криминальной полиции Белоцерковского отдела полиции на трассе Киев-Одесса, вблизи остановки села Шкаровка заметили припаркованный автомобиль Mazda, в салоне которого были "подозрительные мужчины".

Правоохранители подошли к машине, представились работниками криминальной полиции и предъявили свои служебные удостоверения.

"Внезапно из автомобиля выбежал водитель и, ничего не объясняя, изо всех сил нанес удары рукой по голове одному полицейскому и его напарнику. Оперативники мгновенно применили меры физического воздействия и усмирили злоумышленника", - рассказали в полиции.

Для документирования правонарушения на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Нападавшим оказался 19-летний местный житель. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения злоумышленнику.

Согласно данным полиции, нападавший - воспитанник профессионального бойцовского клуба.

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