Трое подозреваемых будут носить электронные браслеты до 19 июня, еще один - до 19 мая.

Подозреваемым в хулиганстве на территории Лавры избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Facebook.

"Суд избрал меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста четырем подозреваемым в хулиганских действиях на территории Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра", - отметили в прокуратуре.

Так, по решению суда трое подозреваемых будут находиться под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета до 19 июня, еще один - до 19 мая.

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Схватки вокруг Лавры - детали

20 апреля сообщили о подозрении в совершении хулиганства четырем лицам, которые накануне, 19 апреля, пытались попасть в один из корпусов Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Они устроили потасовку с правоохранителями, сломали защитные роллеты и двери одного из корпусов и незаконно проникли в помещение.

Задержанным инкриминируют ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.

Апелляционный суд Киева оставил скандального митрополита УПЦ МП Павла Лебедя (Паша Мерседес) под круглосуточным домашним арестом, поддержав решение суда первой инстации.