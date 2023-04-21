Он принес в зал суда пасхальные яйца, которые раздал судьям.

Апелляционный суд Киева оставил скандального митрополита УПЦ МП Павла Лебедя (Паша Мерседес) под круглосуточным домашним арестом, поддержав решение суда первой инстации.

Как сообщает УНИАН, адвокаты митрополита требовали отменить меру пресечения. Зато прокуроры считали эту меру обоснованной.

Суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для Павла, обозначив сроки меры пресечения - митрополит обязан носить электронный браслет до 30 мая.

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Кроме того, адвокаты в суде также заявляли, что круглосуточный домашний арест лишает митрополита возможности выполнять богослужения, что нарушает его права на вероисповедание. Представители митрополита просили разрешить митрополиту Павлу Лебедю частично проводить богослужения. Адвокаты также заявили, что Павел имеет проблемы со здоровьем и не живет в том доме, где он сейчас должен находиться.

Впрочем, никакие аргументы адвокатов не сработали. После заседания митрополит Павел решил подарить участникам процесса пасхальные яйца и благословил их всех.

Дело Паши Мерседеса

1 апреля митрополиту УПЦ МП Павлу вручили подозрение. Его обвиняют в расовой, национальной, региональной, религиозной дискриминации и по другим признакам, а также за оправдание, признание правомерной, отрицание войны России против Украины, восхваление оккупантов.

Шевченковский суд Киева в этот же день избрал представителю УПЦ МП меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, а также обязали носить электронный браслет.

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