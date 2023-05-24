Приспешником РФ оказался 32-летний житель Торецка, который входит в близкое окружение одного из руководителей "МГБ ДНР" в оккупированной Горловке.

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который передавал оккупантам разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны Украины в районах Бахмута, Авдеевки и Торецка.

Как сообщили в СБУ, троих его сообщников задержали в декабре прошлого года. Приспешником РФ оказался 32-летний житель Торецка, который входит в близкое окружение одного из руководителей "МГБ ДНР" в оккупированной Горловке.

По данным правоохранителей, мужчина объезжал прилегающую территорию фронтовых городов и скрыто фотографировал позиции украинских войск, а также обозначал их координаты на электронных картах.

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Эти данные российский агент передавал своему "куратору" из подконтрольного агрессору "МГБ ДНР" во временно оккупированной Горловке.

Для коммуникации с врагом мужчина использовал отработанный анонимный канал электронной связи, а передачу разведданных осуществлял в виде фотоматериалов с детальным описанием объектов.

Полученную информацию захватчики планировали использовать для проведения ракетно-артиллерийских обстрелов по позициям подразделений Сил обороны.

"Впрочем, контрразведчики Службы безопасности своевременно разоблачили вражеского приспешника, задокументировали его преступную деятельность и задержали. Во время задержания фигурант находился в тайнике, который он заранее обустроил на территории собственного домовладения, чтобы скрываться от правоохранителей", - рассказали в СБУ.

Во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружен скрытый в стене мобильный телефон с доказательствами законспирированной переписки с врагом.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения), мужчина взят под стражу. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как уточнили в Офисе генпрокурора, сотрудники СБУ задержали мужчину по месту жительства в Торецке, однако для дальнейших процессуальных действий его доставили в Винницкую область.

Задержание российских агентов в Украине

Как сообщал УНИАН, в Одессе пожизненный срок заключения получил экс-правоохранитель, готовивший диверсии в Украине. В суде мужчина признал свою вину, однако не раскаялся. Провозглашая последнее слово, он заявил, что "противодействие украинскому квазигосударству - долг каждого взрослого мужчины...", и пожалел о своем преждевременном задержании.

Пожизненное заключение грозит и агенту российской разведки, который собирал для оккупантов информацию о местах дислокации украинских военных и расположении объектов критической инфраструктуры в восточных и западных регионах Украины.

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