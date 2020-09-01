Плантации, площадью 1,5 тыс. кв. метров, правоохранители обнаружили при помощи квадрокоптера.

В Одесской области неизвестные высадили в болотных плавнях 2 тыс. кустов конопли.

Как сообщили УНИАН в Измаильском пограничном отряде две плантации наркосодержащего растения обнаружили в конце прошлой недели в Ренийском районе военнослужащие этого подразделения совместно с Измаильским отрядом морской охраны и полицией.

Эти населенные пункты находятся недалеко от границы Украины с Румынией.

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В указанной местности, как уточнили в Ренийском отделении полиции, несколько крупных и небольших плантаций были скрыты злоумышленниками в болотистой местности - на площади 1,5 тыс. кв. метров.

Обнаружили насаждения с помощью квадрокоптера.

Отмечается, что сейчас проводится расследование по ч.2 ст.310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Кусты конопли направлены на экспертизу. Полицейские устанавливают личности злоумышленников, высадивших плантации.

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Автор: Лариса Козовая