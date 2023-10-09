Накануне полномасштабной войны злоумышленник перечислил в "бюджет" боевиков кругленькую сумму, отметили в СБУ.

На Киевщине задержан гендиректор литейного завода из временно оккупированной Макеевки Донецкой области, который причастен к финансированию террористической организации "ДНР".

Как сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, накануне полномасштабной войны злоумышленник перечислил в "бюджет" боевиков десятки миллионов в гривневом эквиваленте. По данным следствия, после захвата города в 2014 году предприниматель продолжил заниматься бизнесом в оккупированной части региона.

Отмечается, что для этого завод продавал оборудование в Украину через подставные фирмы, зарегистрированные в нашем государстве. По документам, товар шел из Таганрога, но фактически завозился из Макеевки через Ростовскую область.

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Таким образом, как проинформировали в спецслужбе, до начала полномасштабного вторжения РФ дельцы обходили ограничения, введенные на торговлю с захваченными предприятиями на востоке Украины.

"Чтобы реализовать сделку, ее участники создали сеть подконтрольных коммерческих структур в Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также в России. Большую часть полученных "прибылей" дельцы перечисляли в "бюджет ДНР" как уплаты "налогов и сборов". "Транзакции" осуществляли через подсанкционные банки в РФ и на временно оккупированном Донбассе. В дальнейшем эти деньги главари боевиков направляли на финансирование оккупационных группировок страны-агрессора, воюющих на восточном фронте. Установлено, что сам организатор схемы еще до 24 февраля 2022 года выехал на Киевщину, где пытался "залечь на дно" и тем самым избежать наказания. Однако правоохранители разоблачили его преступную деятельность и задержали. Кроме него разоблачены его сообщники в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье", - говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что сейчас организатору нелегального бизнеса сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма). Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Как сообщал УНИАН, СБУ задержала еще одного агента главного управления Генштаба ВС РФ (известно как ГРУ) в результате многоэтапной спецоперации в Одессе. Он корректировал российские воздушные атаки по городу и разведывал локации Сил обороны на территории региона.

Для маскировки преступной деятельности злоумышленник вступил в ряды местного отряда спасателей-волонтеров. Эта общественная организация помогает подразделениям Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в преодолении последствий ракетных и дроновых ударов агрессора по областному центру.

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